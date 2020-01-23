أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية “هندسة اتصالات والكترون”
المستقلة / هااام أسماء المقبولين في وزارة الاتصالات الوجبة الأولى و الثانية 2020 (هندسة اتصالات+هندسةالكترون)
أعلنت وزارة الاتصالات عن دعوة الاختصاصات أدناه , فيجب على كب المرشحين للمقابلة الحضور لمقر الوزارة الموجود في :
منطقة المأمون مجاور برج بغداد
الساعة 10 صباحا
هندسة اتصالات + هندسة الكترون
1- الوجبة الأولى2020: يوم الأحد 26/01/2020 من التسلسل رقم 01 إلى التسلسل رقم 90
2- الوجبة الثانية2020: يوم الإثنين 27/01/2020 من التسلسل رقم 91 الى التسلسل رقم 177
إطلع على أسماء المقبولين و التسلسلات الوجبة الأولى و الثانية 2020
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