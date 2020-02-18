أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الرابعة» 2020

أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الرابعة» 2020

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أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثالثة» 2020

المستقلة / أعلنت  دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة
ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة :
الحرفيين
الوثائق المطلوبة:
01-الجنسية
02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة)
03-بطاقة السكن و التموينية
04-صور شخصية مرفقة بفايل
05-مستمسكات الكفيل مع تاييد استمرار بالخدمة اذا كان موظف و هوية التقاعد اذا كان الكفيل متقاعد

عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020 2107
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020 3102
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020 490
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020 579
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020 670
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الرابعة) 2020 757

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