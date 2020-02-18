أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثالثة» 2020
أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثالثة» 2020
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المستقلة/ أعلنت دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة
ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة :
م ملاحظ – م احصاء – م بيانات – م مبرمج – قانوني – كاتب حسابات – مبرمج – ملاحظ – اعلام – امين مخزن
الوثائق المطلوبة:
01-الجنسية
02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة)
03-بطاقة السكن و التموينية
04-صور شخصية مرفقة بفايل
05-مستمسكات الكفيل مع تاييد استمرار بالخدمة اذا كان موظف و هوية التقاعد اذا كان الكفيل متقاعد
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