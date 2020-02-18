أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثالثة» 2020

أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثالثة» 2020

المزيد من الاخبار
اخر الاخبار

كابينته علاوي الوزارية سيقدم إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الرابعة» 2020

المستقلة/ أعلنت  دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة
ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة :
م ملاحظ – م احصاء – م بيانات – م مبرمج – قانوني – كاتب حسابات – مبرمج – ملاحظ – اعلام – امين مخزن
الوثائق المطلوبة:
01-الجنسية
02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة)
03-بطاقة السكن و التموينية
04-صور شخصية مرفقة بفايل
05-مستمسكات الكفيل مع تاييد استمرار بالخدمة اذا كان موظف و هوية التقاعد اذا كان الكفيل متقاعد

عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 1154
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 2106
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 3101
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 489
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 578
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 669
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 756
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 850
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 947
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 1042
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 1155
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 1233
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثالثة) 2020 1331

التعليقات مغلقة.