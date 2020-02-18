أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثانية» 2020

المستقلة/ أعلنت دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات

و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة

ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة:

الهندسة – الكيمياء – البايولوجي – الفني .

الوثائق المطلوبة:

01-الجنسية

02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة)

03-بطاقة السكن و التموينية

04-صور شخصية مرفقة بفايل

05-مستمسكات الكفيل مع تاييد استمرار بالخدمة اذا كان موظف و هوية التقاعد اذا كان الكفيل متقاعد



























