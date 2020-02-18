أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثانية» 2020

أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثانية» 2020

المستقلة/ أعلنت  دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات

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و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة
ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة:
الهندسة – الكيمياء – البايولوجي – الفني .
الوثائق المطلوبة:
01-الجنسية
02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة)
03-بطاقة السكن و التموينية
04-صور شخصية مرفقة بفايل
05-مستمسكات الكفيل مع تاييد استمرار بالخدمة اذا كان موظف و هوية التقاعد اذا كان الكفيل متقاعد

عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 1152
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 2105
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 3100
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 488
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 577
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 668
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 755
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 849
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 946
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 1041
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 1153
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 1232
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 1330
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد (الوجبة الثانية) 2020 1429

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