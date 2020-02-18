أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الأولى» 2020

أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الأولى» 2020

المستقلة / أعلنت  دائرة الصحة بغداد /الرصافة عن أسماء المقبولين بالتعيينات 

و نظرا لإكمال اجراءات التعيين للمتقدمين على الدرجات الوظيفية في دائرة صحة بغداد-الرصافة ندرج أسماء المقبولين بالتعيين حسب العناوين الوظيفية لغرض إكمال مستمسكات التعيين المطلوبة .

المزيد من الاخبار
اخر الاخبار

أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد «الوجبة الثانية» 2020

اخر الاخبار

أسماء «الوجبة الرابعة» من الموظفين المعينين في وزارة الدفاع

سائق أول-سائق ثاني-المحاسبة

الوثائق المطلوبة:
01-الجنسية
02-الشهادة الجنسية (أو البطاقة الموحدة)
03-بطاقة السكن و التموينية
04-صور شخصية مرفقة بفايل
05-مستمسكات الكفيل مع تاييد استمرار بالخدمة اذا كان موظف و هوية التقاعد اذا كان الكفيل متقاعد

عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 1151
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 2104
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 399
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 487
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 576
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 667
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 754
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 848
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 945
عااجل أسماء المقبولين بتعيينات دائرة الصحة بغداد(الوجبة الأولى) 2020 1040

التعليقات مغلقة.