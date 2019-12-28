أسماء المرشحين للتعيين للدرجات الشاغرة في “وزارة المالية العراقيه”

المستقلة / اسماء تعيينات دائرة المحاسبة واسماء تعيينات خزائن المحافظات مع الراتب قد اعلنت اليوم من قبل وزارة المالية العراقية دائرة المحاسبة.

هذه الدرجات الشاغرة (مدقق – م.مدقق – ملاحظ – م.ملاحظ – م.محاسب – م.مبرمج – حرفي اول) جاءت سابقا ضمن حركة الملاك السنة 2016، ندعو السادة والسيدات المدرجة اسماؤهم ادناه في قوائم الاسماء الى المراجعة.

الحضور يكون في عنوان (وزارة المالية / دائرة المحاسبة) مع جلب المستمسكات المطلوبة الثبوتية (أصل وإستنساخ) مع وثيقة تخرج أو تأييد التخرج.