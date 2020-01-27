أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق
المستقلة / فيما يلي أسعار صرف العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم اليوم الاثنين 27.1.2020
اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة:
سعر بيع للدولار = 121.500
سعر شراء للـدولار = 120.500
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اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.30دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.68 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 594.67 ليرة تركية
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سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1580.15 $
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سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 59.44 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 52.91 دولار
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