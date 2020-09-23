أسعار صرف الدولار و الذهب و النفط في الاسواق العراقية .. اليوم الاربعاء
المستقلة / -تنشر الوكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الاسواق العراقية لليوم الأربعاء 23 – 9 – 2020.
اسعار مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار: 123,500
سعر شراء الدولار: 122,500
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,80 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 126,96 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 767,84 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1877,00$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,35 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,32 دولار
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