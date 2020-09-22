أسعار صرف الدولار و الذهب و النفط في الاسواق العراقية

أسعار صرف الدولار و الذهب و النفط في الاسواق العراقية

المستقلة / – وكالة الصحافة المستقلة تنشر قائمة بأسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية و الذهب و النفط في الاسواق العراقية ليوم الثلاثاء، بحسب رصد مختصين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 117,55 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,80 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 764,70 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1911,90$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,55 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 39,55 دولار