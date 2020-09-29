المستقلة / – تنشر الوكالة الصحافة المستقلة، أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الاسواق العراقية، لليوم الثلاثاء.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,75 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,60 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 782,40 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1878,40$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,65 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,35 دولار