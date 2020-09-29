أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الاسواق العراقية
المستقلة / – تنشر الوكالة الصحافة المستقلة، أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والمعادن في الاسواق العراقية، لليوم الثلاثاء.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار : 123,500
سعر شراء الدولار : 122,500
تقريبي
————————————————————
العملات العالمية الأجنبية
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,75 دولار
الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,60 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 782,40 ليرة تركية
————————————————————
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1878,40$
————————————————————
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت = 42,65 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 40,35 دولار
التعليقات مغلقة.