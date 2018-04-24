أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014 بفعل خفض الإمدادات

(المستقلة) … سجلت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء، أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2014 مدفوعة بتوقعات إزاء استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على إيران ومواصلة دول منظمة “أوبك” خفض الإمدادات وسط طلب قوي.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت صباح اليوم (24 نيسان 2018)، إلى 75,20 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم تبلغه منذ 27 تشرين الثاني 2014. بزيادة 29 سنتا، حيث تعد هذه سادس جلسة على التوالي تشهد ارتفاع برنت، وهي أطول موجة صعود منذ تحقيقه سلسلة مكاسب في كانون الأول الماضي، مما يجعله مرتفعا أكثر من 20 في المئة عن أدنى مستوى سجله في 2018، وكان ذلك في شباط الماضي، بحسب ما نقلته “رويترز”.

فيما سجلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 68,98 دولارا للبرميل مرتفعة 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن آخر تسوية.

وارتفعت الأسواق بفعل خفض الإنتاج الذي تعكف عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” منذ 2017 بهدف دعم السوق، وكذلك جراء احتمال استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، ويسري اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، حيث أنه من المقرر أن يبحث المشاركون في الاتفاق تمديده خلال اجتماع أوبك في فيينا في حزيران المقبل.

الجدير بالذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيعلن يوم 12 أيار المقبل، ما إذا كانت بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وتجدد في المقابل عقوباتها على الدولة العضو بأوبك، وهو ما سيزيد تقليص الإمدادات العالمية.