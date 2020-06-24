أسعار النفط تنهار إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع

(المستقلة)… واصلت أسعار النفط تراجعها حيث لمست حاجز الـ40 دولار للبرميل، وذلك إثر نشر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وخلال تعاملات اليوم انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس المقبل بنسبة 6% في بورصة ” ICE” بلندن، لتبلغ 39.78 دولار للبرميل، مسجلة مستوى دون 40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 15 يونيو.

وهبط سعر العقود الآجلة لبرميل النفط الأمريكي من مزيج “WTI” لأغسطس بسنبة 6% ليصل إلى 37.52 دولار.

وهوت أسعار النفط إثر إصدار إدارة معلومات الطاقة التابعة ل‍وزارة الطاقة الأمريكية تقريرا أوليا في الساعة 17:30 بتوقيت موسكو، أكد أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو الجاري، بنسبة 0.5 مليون برميل يوميا وبلغ 11 مليون برميل، لأول مرة منذ 11 أسبوعا.

كما أشار التقرير إلى أن مخزونات الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة ارتفعت في الفترة نفسها، إلى 540 مليون برميل. (النهاية)