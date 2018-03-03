أسعار النفط تغلق على ارتفاع وتبقى ضمن توقعات المختصين

(المستقلة)… أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع لتبقى هذه الأسعار ضمن توقعات المختصين، مابين 50 و70 دولار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 72 سنتا، أو ما يعادل 1.13 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.55 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا، أو 0.79 بالمئة، لتغلق عند 61.47 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من اغلاق الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت حوالي 4 بالمئة وانخفاض الخام الأمريكي أكثر من 3 بالمئة الا انه يبقى ضمن توقعات المختصين.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في كانون الاول 2017 استقرار الأسعار وسوق النفط في العام 2018، بعد ارتفاع معدل الطلب والإنتاج النفطي من خارج ““أوبك” بنفس المستويات.

وأكد محللون أن امتثال أوبك القوي باتفاق خفض الإمدادات من شأنه أن يدعم الأسعار. غير أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق العالمي، ستكبح ارتفاع الأسعار.

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 59.88 دولار للبرميل في عام 2018 ارتفاعا من 58.84 دولار للبرميل في الاستطلاع الشهري السابق.

وتوقعت شركة البترول الوطنية الماليزية بتروناس، في كانون الاول 2017 أن تستقر أسعار النفط في نطاق بين 50 و60 دولارا للبرميل.(النهاية)