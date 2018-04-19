أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها منذ 2014 والبرنت 74.44 دولار للبرميل

(المستقلة)…. زادت أسعار النفط اليوم الخميس الى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات الخام الأمريكية لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.44 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 27 من تشرين الثاني 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه أوبك ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية مما دفع الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلا فحسب على 27 دولارا بعد ذلك بعام.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 74.35 دولار للبرميل بارتفاع 87 سنتا مقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا إلى 69.18 دولار للبرميل.

وبلغ الخام الأمريكي 69.27 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ الثاني من كانون الأول 2014.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار من بينهم روسيا تقييد الإنتاج في 2017 لكبح فائض المعروض الذي يضغط على الأسعار منذ 2014.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركاؤها في جدة بالسعودية يوم غد الجمعة، على ان تجتمع أوبك بعد ذلك في 22 من حزيران لمراجعة سياستها بشأن إنتاج النفط.(النهاية)