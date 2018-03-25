أسعار النفط تصل الى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني الماضي

(المستقلة) … أغلقت أسعار النفط، السبت، على ارتفاع كبير لتصل الى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني الماضي، بينما سجل مزيج برنت أعلى من 70 دولاراً.

وذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريح صحفي اليوم 25 آذار 2018 أنه “يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة في ما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية”.

هذا واغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على 1.45 دولار، أو 2.10 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.36 دولارا للبرميل، فيما اغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 65.81 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.51 دولار أو 2.35 بالمئة.