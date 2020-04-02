أسعار النفط تسجل مكاسب قوية وبرنت يقفز بأكثر من 10%

( المستقلة)… قفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10% اليوم الخميس بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع “الصعب” في أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10.43%، إلى 27.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.43% إلى 22.41 دولار.

وقال ترمب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون “أيام قليلة”، مما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.

كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي “دُمر” بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة أمس الأربعاء، إن على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه “صعب”.

وقال مصدر خليجي كبير مطلع لرويترز اليوم الخميس، إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار السوق لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بزيادة تخفيضات الإنتاج تسببت في الاضطرابات التي تعاني منها السوق.

وحذر بعض المحللين من أن الطريق لا يزال طويلا قبل الاتفاق على أي خفض في الإنتاج.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركي 13.8 مليون برميل في أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون استمرار زيادة هذه المخزونات، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.

وفي سياق متصل زادت مخزونات الخام 13.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. تلك أكبر زيادة أسبوعية منذ 2016، ويتوقع المحللون بيانات مماثلة في الأسابيع المقبلة، مع قيام مصافي التكرير بكبح الإنتاج واستمرار انخفاض الطلب على البنزين.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا ليتحدد سعر التسوية مساء الأربعاء عند 20.31 دولار للبرميل، بعد أن انخفض إلى 19.90 دولار. وهبط خام برنت تسليم يونيو/حزيران 1.61 دولار بما يعادل 6.1 %، إلى 24.74 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي إلى 21.65 دولار يوم الاثنين، أدنى مستوياته منذ 2002، عندما كان عقد مايو/أيار الماضي، هو عقد أقرب استحقاق.

وهوت السوق بفعل التراجع الحاد في الطلب من جراء جائحة فيروس كورونا وزياد الإنتاج عقب انهيار اتفاق بشأن الإمدادات الشهر الماضي. وانخفض خام برنت 66%، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، متكبدا أكبر خسارة ربع سنوية له على الإطلاق.( النهاية)