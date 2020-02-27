أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق .. يوم الخميس

تنشر المستقلة، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً اليوم الخميس في العراق.

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة

سعر بيع للدولار = 120.500

سعر شراء للـدولار = 119.500

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 109.05دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 129.30دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 40 .616 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1651.35 $

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 52.68 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 47.96 دولار