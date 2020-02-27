أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق .. يوم الخميس
أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق .. يوم الخميس
تنشر المستقلة، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً اليوم الخميس في العراق.
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار = 120.500
سعر شراء للـدولار = 119.500
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اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 109.05دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 129.30دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 40 .616 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1651.35 $
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 52.68 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 47.96 دولار
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