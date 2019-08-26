أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوياتها في 6 سنوات وسط تخوفات عالمية

(المستقلة)… عادوت عقود الذهب الآجلة صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تخوفات عالمية من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكثف المستثمرون مشترياتهم في الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر على حساب الصناديق عالية المخاطر، في انتظار أية تطورات للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة (07:30 تغ)، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.3 بالمئة أو 5.4 دولارات إلى 1544.8 دولارا للأونصة (الأوقية).

ونهاية الأسبوع الماضي، تصاعدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الكمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة.

جاء ذلك رداً على إعلان الصين خلال وقت سابق الجمعة عزمها فرض رسوم كمركية إضافية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار. (النهاية)