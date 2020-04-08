أسطح عليكِ تنظيفها باستمرار للوقاية من كورونا

المستقلة /في بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية مفاده أن عدوى كوفيد-19 ينطبق عليها وصف الجائحة، وتأكّد أن الفيروس لا يعلق بالهواء، وإنما ينتشر على الأسطح التي يوجد بها رذاذ سوائل من شخص مريض، ويتم لمسها بالأيدي بحسب (سيدتي).

وينصح خبراء الصحة الجميع أن يقوموا بالتالي بشكل مستمر وبنفس الأهمية:

غسل اليدين جيداً

تنظيف الأسطح باستمرار للوقاية من العدوى.

ما هي الأسطح التي يجب استمرار تنظيفها للوقاية من فيروس كورونا:

الهاتف: سطح الهاتف أرضية مواتية لانتشار فيروس كورونا، ونقلها للأصابع التي تقوم بلمس الأنف أو الفم أو العين فيخترق الجسم. لتطهير الهاتف تحتاج إلى سائل مطهر نسبة الكحول فيه أعلى من 60 بالمائة، واستمرار التنظيف لمدة 5 دقائق.

مقبض الباب: ينبغي تنظيف مقابض الأبواب باستمرار بالماء والصابون، أو بالكحول.

الطاولات: من أكثر الأسطح التي تلمسها الأيدي وخاصة في الأماكن العامة أسطح الطاولات، وخاصة في المقاهي والمطاعم.

المكاتب: لست وحدك من يلمس مكتبك في مكان العمل، هناك آخرون يلمسونه، لذلك ينبغي تنظيف هذه الأسطح باستمرار.

أزرار الإضاءة والمصاعد: بشكل عام الأسطح التي تلمسها الأيدي في الأماكن العامة، مثل الضوء والمصعد منطقة ساخنة لنقل عدوى كورونا، وينبغي تنظيفها باستمرار.