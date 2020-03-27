أسرة هندية تُطلق اسم كورونا على طفلتها

المستقلة /سمّت أسرة في إقليم أترابرديش الهندي مولودة جديدة كورونا، أملاً بأن تكون الخطوة سبباً في وحدة العالم وبادرة للتوصل إلى حلّ لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ــ 19) حول العالم.

وُلدت الطفلة كورونا صباح يوم الأحد الماضي في ظروف قاسية، لأن حظر التجوال صعّب على الأسرة الفقيرة نقل الوالدة راجني ترباتي إلى المستشفى. وفي حديثه لوسائل الإعلام الهندية، قال خال المولود نتيش تريباتي: “حدثت نفسي أن أسمي المولودة الجديدة باسم هذه الجائحة العالمية. وبعد الولادة استشرت أختي راجني، فوافقت، وهكذا سميتها كورونا”.

وأشار تريباتي إلى أن الطفلة لم يطلق عليها اسم كورونا للاستهزاء أو السخرية أو التقليل من خطر الوباء العالمي، بل من أجل التفاؤل في إيجاد حل والدعوة إلى التوحد والتماسك في هذه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية فرضت حظر التجوال في معظم مناطق البلاد، منذ 22 مارس/ آذار الحالي، للحد من تفشي الفيروس الجديد. وارتفعت الوفيات في الهند جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 15، وارتفع عدد المصابين إلى 600.

وبرزت حملات ودعوات من قبل الحكومة والناشطين في البلاد، لتوعية المواطنين على الوباء، في ظل لجوء البعض إلى طرق روتينية في التصدي للجائحة العالمية.