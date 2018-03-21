أستقالة رئيس ميانمار

(المستقلة)..أعلن هتين كياو رئيس ميانمار المقرب من الزعيمة أونغ سان سو تشي الأربعاء 21 آذار، استقالته من منصبه بمفعول فوري، بعد عامين تقريبا على توليه مهامه، وفق ما أعلنت الرئاسة على صفحتها على “فايسبوك”.

وأوضح البيان أن “الرئيس طلب في 21 آذار 2018 أن يتم إعفاؤه من مهامه”.

وفي نيسان 2016، أصبح هتين أول مدني يتولى هذا المنصب في البلاد منذ عقود.

وفي آذار الحالي نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتواصل “التطهير العرقي للروهينغا” في ميانمار، من خلال حملة “ترهيب وتجويع منظمة” لحمل هذه الأقلية على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور إلى أن “التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في ميانمار”، وذلك بعد أن فر أكثر من 700 ألف من هذه الأقلية إلى بنغلادش في الأشهر الستة الماضية.