أسباب نقص شعر اللحية لدى الرجال

المستقلة / اللحية صارت رمزاً للذكورة في أوساط الرجال خلال العقدين الأخيرين بعدما أصبحت موضة بين الشباب والرجال الأكبر سناً، ولكن رجالا كُثار يعانون من قلة نمو اللحى الخاصة بصورة واضحة ما يسبب لهم حرجاً بالغاً.

هل لهرمون الذكورة دور في نقص نمو شعر اللحية؟

يتبادر إلى ذهن هؤلاء من الفور، أن الخلل الناتج عنه نقص نمو شعر اللحى يأتي بالتبعية بسبب اختلالات في هرمون الذكورة «التستوستيرون»، ولكن يغفل السواد الأعظم من الرجال أن سبب المشكلة عضوي بحت، ويرجع لكون نمو الشعر نفسه بكامل جسده بطيئاً بسبب قلة عدد البصيلات بشكل عام.

أسباب نقص شعر اللحية

من ضمن العوامل التي تؤثر أيضاً على قلة نمو اللحية مرض الثعلبة، وهو مرض مناعي يؤثر على عدد بصيلات الشعر؛ ما يتسبب في ترك أماكن خالية في منطقة كانت سابقاً ينبت بها شعر، وقد تصيب الثعلبة فروة الرأس أو الذقن أو أى منطقة ينمو بها شعر، وتظهر الفراغات في هيئة دائرية

«الأنيميا» أيضاً قد تكون من الأسباب التي تجعل بعض المناطق بالوجه تعاني من نقص الشعر، فنقص الحديد بشكل عام في الجسد قد ينعكس على أي وظائف به، وهو ما يمكن معالجته لاحقاً بالتغذية الصحية.

حَب الشباب يؤثر في لحيتك

سبب آخر يتمثل في حب الشباب، الذي يعاني منه قطاع عريض من الشباب، وخصوصاً المراهقين منهم؛ حيث تتداخل الحبوب مع منطقة نمو شعر اللحية في الوجه، ما يمنعها في كثير من الأحيان من النمو..