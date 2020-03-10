أسباب ظهور قشرة اللحية وطرق علاجها

المستقلة /تُعطي اللحية للرجال مظهرًا أنيقًا وجذابًا، ولكنها تحتاج إلى عناية مستمرة للحفاظ على ترتيبها ومظهرها الخالي من العيوب، وعادةً ما تشكل القشرة إحدى المشاكل التي تعطي إنعكاسات سلبيّة على المظهر كاملا.

أسباب ظهور القشرة على اللحية

يعد هناك العديد من العوامل التي نشرتها “هن” تؤدي إلى ظهور القشرة على شعر اللحية، ومنها:

الضغط النفسي.

جفاف البشرة.

التلوث.

تبنّي عادات خاطئة عند تنظيف اللحية.

استعمال مستحضرات غير مناسبة لطبيعة البشرة أو اللحية.

علاج اللحية من القشرة

وللتخلّص من هذه المشكلة يُفترض تبنّي عادات جديدة وتطبيقها بشكل يومي، وأبرز هذه العادات هي:

استعمال فرشاة اللحيةيساهم استعمال الفرشاة الخاصة باللحية في تخليصها من الشوائب، والغبار، والأوساخ، والخلايا الميتة المتراكمة عليها، كما تعمل هذه الخطوة على تنشيط الدورة الدموية في بشرة اللحية وتساهم في الوقاية من ظهور القشرة في هذا المجال، ومن الضروري أيضًا تنظيف هذه الفرشاة بعد كل استعمال كي لا تتسبب بانتقال القشرة إلى اللحية بعد تنظيفها.

تطبيق زيت الجوج

وباحيث يساعد التدليك اليومي للحية بزيت الجوجوبا على ترطيب شعرها وحماية بشرتها من الجفاف، خاصةً أنه يشبه في تكوينه الزهم الذي تفرزه بشرتنا بهدف الحفاظ على رطوبتها بشكل طبيعي، ويتناسب هذا الزيت مع طبيعة البشرة الجافة كما يمكن استعماله على البشرة الدهنية، على أن يتمّ غسل اللحية في كل مرة يتمّ فيها غسل الوجه لتجنّب انسداد المسام الذي يزيد من مشاكل البشرة الدهنيّة.

استعمال شامبو مضاد للقشرة

حيث يُنصح باستعمال شامبو مضاد لقشرة اللحية بشكل يوميّ، فاستعمال هذا المستحضر لغسل اللحية يساهم في تنظيف البشرة والشعر في هذه المنطقة كما يحافظ على ترطيب الجلد ويحميه من الجفاف الذي يزيد من تفاقم هذه المشكلة، كما يجب اختيار أنواع الشامبو الغنية بزيت الأفوكادو والفيتامين E، لكونها تغذّي البشرة والشعر في الوقت الذي تعالج فيه مشكلة القشرة.

استعمال مقشر للوجه

حيث يخلص مقشّر الوجه البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها مما يحمي من ظهور قشرة اللحية، ويساهم هذا المستحضر في تقشير البشرة بنعومة مما يحميها أيضاً من الجفاف ويعيد إليها الحيوية.

استخدام غسول اللحية

حيث تتوفر في الأسواق مجموعة متنوّعة من غسول اللحية التي يُنصح باستعمالها بشكل يومي، ومن الممكن اختيارها بخلاصة إكليل الجبل ذات المفعول المطهّر ومادة اللينالول ذات المفعول الطبيعي المضاد للبكتيريا والتي تعتبر مصدراً أساسياً للفيتامين E، وتساهم خلاصة الليمون في العناية بشعر اللحية، فيما تقوم خلاصة اللافندر بالتخفيف من تجعيد شعر اللحية وتنعيمها.

اعتماد نظام غذائي متوازن

يساهم النظام الغذائي المتوازن في الحفاظ على بشرة صحيّة وحماية الشعر واللحية من مشاكل تجميليّة مختلفة، ويعتمد هذا النظام بشكل أساسي على شرب بين 8 و10 أكواب من الماء يومياً لترطيب الجسم والتخلّص من السموم المتراكمة، ويؤمّن تناول الخضار والفاكهة حاجة الشعر والبشرة من الفيتامينات والمعادن الأساسيّة.

ومن الضروري أيضاً تجنّب المشروبات الغازيّة والأطعمة الجاهزة التي تتسبب في تراكم السموم في الجسم مما ينعكس مشاكلاً على البشرة والشعر، ويساعد النوم لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات في الليل على توزيع الإفرازات الزهميّة بشكل متناسق على البشرة والشعر مما يحافظ على ترطيبها بشكل طبيعي ويحميها من ظهور القشرة.