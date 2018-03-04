أسباب سرطان الثدي وعوامل الخطر

(المستقلة) …. سرطان الثدى واحد من الأمراض السرطانية الأكثر شيوعًا، وهو مرض يصيب النساء والرجال ولكنه منتشر بشكل كبير بين السيدات، وهو نمو غير طبيعى للخلايا المبطنة لقنوات الحليب أو لفصوص الثدى، ووفقًا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب عديدة للإصابة بسرطان الثدى وهى

أسباب سرطان الثدى :

فحص الثدى :

1:بعض علاجات العقم قد تسبب سرطان الثدى.

2:العوامل الوراثية لها دور فى الإصابة بسرطان الثدى، أى إصابة أحد أفراد الأسرة بسرطان الثدى.

3:استخدام حمالة صدر ضيقة وغير طبية، قد تضغط على الثدى وتؤثر على القنوات اللبنية وتسبب سرطان الثدى.

4:ظهور خراج فى الثدى ما يؤثر على الغدد اللبنية ويؤدى للسرطان.

5:التعرض المستمر للمواد المسرطنة مثل المواد الكيميائية والأبخرة والغازات السامة قد تسبب سرطان الثدى.

6:التعرض المستمر للضغط النفسى والعصبى.

7:الإفراط فى استخدام وسائل منع الحمل.

الفحص :

وهناك بعض الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الثدى وهى:

عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدى

1:النساء أكثر عرضًا من الرجال للإصابة بسرطان الثدى.

2:التقدم فى العمر يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى.

3:العوامل الوراثية وإصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض.

4:التعرض المستمر للإشعاع.

5:السمنة قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى.

6:انقطاع الطمث فى سن صغيرة يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى.

7:الإكثار فى شرب المشروبات الكحولية .

سرطان الثدى

ألم فى الثدى وإرهاق شديد فى الجسم من علامات الإصابة بسرطان الثدى ومن الأعراض الأخرى:

أعراض الإصابة بسرطان الثدى

1: إفرازات شديدة فى الثدى لونها أصفر او أبيض وفى بعض الأحيان أحمر.

2: ظهور كتلة غريبة فى إحدى الثديين.

3:ألم شديد فى الثدى.

4:تغيير فى حجم ولون الثدى.

5: احمرار وحكة وتهيج فى الثدى.

6:تغير فى شكل ولون وحجم الحلمة.

7: ألم شديد فى الصدر وتحت الإبطين

8:فقدان شديد فى الوزن.

فى حالة ظهور أى من الأعراض يجب الفحص فورًا واستشارة الطبيب، وهناك عدة طرق للفحص وهى

كيف يتم تشخيص سرطان الثدى

1: الفحص البدنى وهنا يفحص الطبيب الثدى من حيث الحجم واللون وظهور الإفرازات، ومعرفة التاريخ الطبى للمريض.

2:الأشعة السينية، وهى التى توضح إذا كان الورم خبيثا أو حميدا.

3:الفحص بالموجات الصوتية.

4: تحليل عينة من الثدى من خلال أخذ عينة منه.