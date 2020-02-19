أسامة رشيد.. نجم عراقي سبق «ميمي» إلى بلاد الرحالة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – بدأ العراقي مهند علي «ميمي» مرحلة جديدة في مسيرته، بالانتقال إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، على سبيل الإعارة من الدحيل القطري حتى نهاية الموسم.

ميمي صاحب الـ19 عاما هو ثاني لاعب عراقي ينشط في الدوري البرتغالي هذا الموسم، بجانب مواطنه أسامة رشيد، المحترف هذا الموسم مع فريق سانتا كلارا البرتغالي.

«المستقلة» تلقي الضوء في السطور التالية على أرقام النجم العراقي أسامة رشيد المحترف في بلاد الرحالة البرتغاليين.

أسامة رشيد:

نشأ لاعب الوسط العراقي في أكاديمية فينوورد الهولندي، وتنقل بين عدة أندية حتى وصوله إلى سانتا كلارا في يناير/كانون الثاني من عام 2017 بعقد يمتد حتى 2021، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع لوكوموتيف بلوفديف البلغاري.

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وخاض اللاعب صاحب الـ28 عاما تجربة سابقة في الدوري البرتغالي قبل انضمامه إلى سانتا كلارا، كانت مع ناد فيرينسي بموسم 2015-2016، وخاض معه 43 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.

ولعب رشيد 96 مباراة بقميص سانتا كلارا الذي يحمل شارة قيادته حاليا، سجل خلالها 23 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة، فيما خاض 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

تحد جديد أمام «ميمي»:

مهند علي انتقل من الدحيل القطري إلى بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع إمكانية الشراء بعد انتهاء الإعارة، وقام النادي بتقديمه لوسائل الإعلام مساء الإثنين الماضي.

يذكر أن المهاجم العراقي الشاب لعب لناديي الكهربا والشرطة العراقيين منذ 2016 وحتى انتقاله إلى الدحيل في 2019، علما بأنه شارك مع الفريق القطري في 7 مباريات.

ويحتل بورتيمونينسي المركز الـ17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري البرتغالي، برصيد 15 نقطة من 21 مباراة، وتفصله نقطة واحدة عن منطقة الأمان.