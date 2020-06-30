أزمة  ميسان توعز بفتح المصارف ومحطات الوقود وتسمح بدخول الشاحنات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، الثلاثاء، عن عدد من الاستثناءات المهمة من تطبيقات حظر التجوال الشامل الذي أعلنته الأسبوع الماضي.

وقال بيان عن الخلية بالنظر لنجاح خطة فرض حظرالتجوال والتزام المواطنين بذلك ولحدوث بعض المستجدات قررت خلية الأزمة في المحافظة العديد من السماحات المهمة.

وأشار الى فتح مصرف الرافدين يوم غدٍ الأربعاء لغرض استلام مستحقات الوقود من أصحاب المولدات والمحطات ووكلاء الغاز لغرض تجهيزهم من شركة توزيع المنتوجات النفطية/ فرع ميسان مع التزامهم بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والصحية .

وأضاف تم الأيعاز بفتح محطات الوقود الحكومية في الاقضية والنواحي لمدة ثلاث ساعات من (يوم الخميس فقط) لغرض تزويد العجلات الحكومية التخصصية وأصحاب المولدات بالوقود .

كما اعلن عن السماح بدخول الشاحنات الكبيرة المتكدسة في السيطرات الخارجية يوم غدٍ الأربعاء من الساعة (الثانية عشر ليلاً) ولغاية الساعة (الرابعة صباحاً) مع خضوعهم للإجراءات الوقائية والصحية .

وقدمت خلية الأزمة شكرها وتقديرها إلى المواطنين و الأجهزة الأمنية و الكوادر الصحية و الإعلاميين والجهات الساندة الأخرى لالتزامهم في تطبيق فرض حظر التجوال العام .