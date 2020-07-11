أزمة ميسان تسمح بالدوام بنسبة ٢٥% مع استمرار الحظر الجزئي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان، السبت، عن تمديد الحظر الجزئي فيما سمحت للدوائر بالدوام بنسبة ٢٥% .

وقالت الخلية في بيان ان الاجتماع الذي ترأسه المحافظ علي دواي قرر استمرار تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءً ولغاية السادسة صباحاً حتى إشعار آخر

وأشار الى استثناءالاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية بشكل عام والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة – بلديات ميسان – مجاري ميسان – ماء ميسان – صيانات الشبكات والتوزيع والانتاج لكهرباء ميسان – وصيانة محطات المنتوجات النفطية – صيانة الاتصالات والانترنت – الصحفيين الحاملين لهوية نقابة الصحفيين، والعاملين في المؤسسات الاعلامية المصرح بها – مصارف (الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة مصرف التنمية).

واضاف كما تم السماح لدوائر الدولة بالدوام بنسبة لا تزيد عن 25% وتحميل مدير الدائرة كافة الاجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بنسبة الدوام وكذلك بعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية .

وأوضح البيان ان الخلية قررت السماح بفتح العيادات الطبية الخاصة في ايام (الأحد والاثنين والثلاثاء) فقط ومن الساعة الثانية ظهراً لغاية الساعة الخامسة عصراً وبعدد لايزيد عن (٢٠) مراجعا فقط مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية،موجهاً دائرة صحة ميسان متابعة الموضوع وغلق العيادات المخالفة .

ونوه البيان الى تشكيل لجنة مشتركة من الامن الوطني، ودائرة التفتيش في صحة ميسان، ونقابة الصيادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة لمتابعة أسعار الادوية والمستلزمات الخاصة بفيروس كورونا في الصيدليات .

كما أكد استمرار غلق منفذ الشيب الحدودي (أشخاص وبضائع) .لافتاً إلى الاستمرار بفتح الاسواق في المناطق الشعبية من السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية .

ودعا الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفرق التطوعية والانسانية والخيرية بالقيام بحملات التوعية والتعفير وتوزيع السلات الغذائية خلال فترة حظر التجوال .مع استمرار الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية

وشدد على ومنع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة . و منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

وسمح البيان للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها .داعياً إلى استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا . والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة والاستمرار بتوزيع السلة الغذائية من قبل اللجنة المشكلة بديوان المحافظة.

ونوه إلى انه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .