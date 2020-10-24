أزمة بين حمادة هلال ومحمد رمضان والشيخ خالد الجندي يتدخل.. فما القصة ؟

المستقلة/ منى شعلان/ عبر الشيخ المصري خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إستيائه من طرح أغنية تحمل إسم الشرع محللى أربعة” ، منوها إنه يجب على المطرب الشعبي أن يكون حذرا عند التعامل مع ثوابت الدين، مطالباً المطرب الذى يغنى تلك الأغنية، والتي يتشاجر عليها مع فنان آخر بسحب أغنيته والاعتذار عنها، وعدم إذاعتها إطلاقًا، قائلا: “سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف”.

وأضاف “الجندى”، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc” المصرية: “هذا المطرب طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه”، معربًا عن رفضه للزج بالشريعة الإسلامية في الأغاني بهذه الطريقة”، مشيراً إلى أن هذه الأغنية كلماتها بشعة، معقبًا: “قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الأزهر الشريف”.

وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مطالبا بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن كلمات الأغنية تقول: “بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة”، معقبًا: “لا أجد كلمات ترد على هذا الإسفاف والتدني في الكلمات، موضحًا أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، ولكنه مش هوم ديليفري أو على الكيف، متابعًا:”الشرع مش جاى علشان يدلع حضرتك”.

وأكد خالد الجندي أن اقتران كلمة “الشخلعة” بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، مشددًا على أن الوقار جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: “مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا”.

ومن جانبه أكد النجم المصري حمادة هلال ، عن تغير كلمات أغنيته “الشرع محللى أربعة” ، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية قبل أيام ، وكتب هلال ، عبر حسابه على موقع إنستغرام ، قائلا : “بجد أنا بحب صناعة الأغاني أوى وبحب جمهورى أوى أوى، ومن زمان وانا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي، بس بجد الفترة دي صعبه جدا فى عالم صناعة الأغاني، وأنا عرفت إن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة فأنا احتراماً ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية”.

من ناحية أخرى يستعد أيضا الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة والتى تحمل نفس الاسم “الشرع حلل أربعة” ، وعلق حمادة هلال على الأمر إنه قد يكون توارد أفكار، ولكنه قام بتسجيل الأغنية قبل ثلاثة أشهر ، قبل إعلان رمضان طرح أغنيته الجديدة.