أرملة مكتشف كورونا تنجب طفله في ووهان

وضعت أرملة «مكتشف» فيروس كورونا الطبيب الراحل، لي وينليانج، طفله في مستشفى بمدينة ووهان بالصين صباح اليوم الجمعة.

وحاول وينليانج (34 عاماً) إصدار التحذيرات الأولى بشأن انتشار الفيروس في ووهان الصينية، عندما عالج بعضاً من أولى الحالات المصابة في وقت مبكر من يناير الماضي، وهي التحذيرات التي أثارت غضب السلطات المحلية حينها.

وأصيب الطبيب بالفيروس فيما بعد وتوفي في فبراير الماضي، مثيراً موجة غضب عام في عموم البلاد دفعت الحكومة إلى تبرئة ساحة وينليانج والإعلان رسمياً بأنه شهيد».

وكتبت فو شوجي أرملة وينليانج في منشور عبر الإنترنت اليوم الجمعة: «زوجي هل تستطيع رؤية هذا من السماء؟ آخر هدية أعطتني إياها، وضعت طفلاً اليوم.»