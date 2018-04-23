أرملة تستغل 100 رجل لتمويل رحلاتها الفاخرة

(المستقلة)..كشفت أرملة بريطانية تبلغ من العمر (47 عامًا) أنها استغلت أكثر من 100 رجل لتجوب في رحلات فاخرة معظم بلدان العالم.

وقالت “غوينث لي” لموقع “ديلي ميل” البريطاني أنها ومنذ وفاة زوجها “روبرت” أنها سافرت برفقة العديد من الرجال الذين كانوا يتكفلون بدفع كلفة رحالتها الفاخرة جميعهم من الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال.

امرأة تستغل 100 رجل لتمويل رحلاتها الفاخرة بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني

وقالت “لي”: “لماذا ننفق الكثير من مالنا الخاص عندما نستطيع الحصول على حبيب يتكفل بجميع المصاريف”.

وأضافت: “لقد عملت كثيرًا في حياتي وسافرت مرات عدة برفقة حبيب لي”.

امرأة تستغل 100 رجل لتمويل رحلاتها الفاخرة بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني

وأكملت: “معظم الأحيان أسافر بمفردي واتصل بهم ليأتوا إلى الفندق حيث أكون فيسرعون للقائي”.

وذكرت لي أنها لا تسافر إلا على طيران الدرجة الأولى حيث يتكلف صديقها بجميع النفقات وأكّدت أنّها ستسافر الشهر المقبل إلى ماربيلا مع أحد الأصحاب المتزوج والذي يملك نوادي صحيَّة.

وأنهت حديثها: ” سأسافر إلى ماربيلا الشهر المقبل مع أحد رجال الإعمال المتزوجين، ثم سأذهب إلى كرواتيا مع رجل متزوج آخر يمتلك سلسلة من النوادي الرياضية”.

وقدمت “لي” للموقع تفصيلات عن 4 رحلات قامت بها مع أربعة من عشاقها، الأولى كانت لمدينة سان تروبيه الفرنسية الساحلية برفقة أحد صانعي الذهب على متن أحد اليخوت الفاخرة.

أما الرحلة الثانية فكانت الى لاس فيغاس مع أحد المستثمرين في مجال التكنولوجيا، وقالت: “حبيبي كان يتمد ثروته من الاستثمار في الشركات التكنولوجية، لديه استثمارات في فيسبوك وأوبر وغيرها الكثير”.

أما بالنسبة للرحلة الثالثة، قالت “لي” أنها كانت لـ”بالي” برفقة مستثمر في بورصة هونغ كونغ أما الرحلة الرابعة فكانت لـ” تولوم”الواقعة في المكسيك حيث أقامت في فندق Casa Malca الراقي.