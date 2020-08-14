أرقام قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ – صيام سواريز هو الأغرب

(المستقلة)… تبشر الأرقام التي تسبق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بنهائي قبل الآوان يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم.

ويتصدر ميسي وليفاندوفسكي قائمة الأبرز من صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ توالياً، إذ لعب كل منهما دوراً حاسماً في تألق فريقه هذا الموسم، لكن رقم الأوروغوياني لويس سواريز يبقى الأغرب خاصة وأنّه يتعلق بمهامه الهجومية.

وتقول لغة الأرقام قبل مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ:

بلغ كلّ من برشلونة وبايرن ميونيخ دور الربع نهائي في دوري الأبطال للمرة الـ 18 (رقم قياسي).

بلغ برشلونة الدور الربع نهائي في دوري الأبطال للموسم الـ 13 على التوالي (أي كلّ موسم منذ 2007- 2008) رقم قياسي في البطولة.

هذا أول لقاء بين برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال منذ 2014 – 2015 عندما فاز برشلونة في النصف نهائي.

خسر برشلونة مباريات ضد بايرن في البطولة أكثر مما خسره ضد أيّ فريق آخر (خسر في 5 من الـ 8 مباريات بينهما – ف 2 ت 1).

فاز بايرن ميونيخ في جميع مبارياته الـ 8 في دوري الأبطال هذا الموسم (فقط برشلونة في 2002 -2003 فاز في أول 9 في نسخة من البطولة).

خسر برشلونة في مباراتين فقط من آخر 31 مباراة في دوري الأبطال (ف 19 ت 10) ولم يخسر في نسخة هذا الموسم حتى الآن (ف 5 ت 3).

سجل مهاجم بايرن روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفاً في 7 مباريات فقط في دوري الأبطال هذا الموسم بمعدل هدف كلّ 47 دقيقة – في تاريخ البطولة وهذا أفضل معدل أهداف/دقائق في نسخة واحدة من البطولة لأيّ لاعب شارك في 500 دقيقة على الأقل في بطولة ذلك الموسم.

منذ عودة الكرة إلى الملاعب في الدوريات الأوربية الكبرى في شهر مايو، أفضل هدافين هما ليفاندوفسكي (سجل 14 صنع 3) وليونيل ميسي (سجل 7 صنع 9).

ساهم روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل 17 هدفاً في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 13 صنع 4) – 6 أكثر من أي لاعب آخر.

آخر 16 هدفاً سجلها لويز سواريز مع برشلونة في دوري الأبطال سجلها على ملعب الكامب ناو، إذ لم يسجل خارج أرضه منذ سبتمبر 2015 على ملعب الأولمبيكو ضد روما، ومنذ ذلك لعب في 1896 دقيقة ونفذ 67 تسديدة دون تهديف في 19 ملعب مختلف. (النهاية)