أرقام زياش في «الموسم الخرافي» وراء انتقاله إلى تشيلسي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي تعاقده مع المغربي حكيم زياش، نجم هجوم أياكس أمستردام الهولندي، على أن يتم الانتقال خلال الميركاتو الصيفي المقبل عقب نهاية الموسم.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية الدور الذي لعبه الأداء المذهل لزياش في الموسم الماضي (2018-2019)، في لفت أنظار أندية أوروبا إليه، قبل أن يظفر تشيلسي بخدماته.

موسم خرافي:

يعد موسم 2018-2019 هو الأفضل حتى الآن في مسيرة زياش حيث كان عنصرا مهما وأساسيا في تحقيق أياكس الثلاثية المحلية، الدوري والكأس والسوبر الهولندي، فضلا عن الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بفريقي ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب حينها، ويوفنتوس الإيطالي، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.

حكيم زياش صاحب الـ26 عاما، شارك في 49 مباراة مع أياكس بمختلف المسابقات في موسم 2018-2019، سجل خلالها 21 وصنع 24، ما يعني مساهمته في 45 هدفا، وهو أكثر عدد من الأهداف يساهم فيه خلال موسم واحد.

صفقة رابحة لتشيلسي:

موقع «ترانسفير ماركت» أشار إلى أن صفقة انتقال زياش إلى تشيلسي تمت مقابل 40 مليون يورو، أي أقل بـ10 ملايين يورو من القيمة السوقية الحقيقية للنجم المغربي.

تألق زياش اللافت في الموسم الماضي تسبب في ارتفاع كبير في قيمته السوقية، حيث قفزت من 30 مليون يورو في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إلى 50 مليون يورو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي 20 مليون يورو خلال 14 شهرا.

هل تراجع مستواه؟:

أرقام زياش في الموسم الحالي تشير إلى تراجع ملحوظ في معدل أهدافه، في الوقت الذي حافظ فيه على معدل تقديمه للتمريرات الحاسمة، وذلك مقارنة بأداءه الخرافي في الموسم الماضي.

زياش شارك في 30 مباراة مع أياكس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف فقط، وصنع 21 هدفا.