أرقام حققها بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تمكن بايرن ميونيخ الألماني من تحقيق فوز كبير على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز حقق بايرن عدة أرقام مميزة، تستعرضها «المستقلة» في السطور التالية.

إنجاز جماعي للفريق:

أصبح بايرن ميونيخ ثالث فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفوز في أول 7 مباريات من نسخة واحدة بالمسابقة، بعد برشلونة الإسباني في موسم 2002-2003، وغريمه ومواطنه ريال مدريد في موسم 2014-2015.

بايرن كان أحد أقوى الفرق في مرحلة المجموعات هذا الموسم بدوري الأبطال، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات لعبها في دور المجموعات، وجمع 18 نقطة احتل بها صدارة المجموعة الثانية، وهو صاحب الهجوم الأقوى في تلك المرحلة بتسجيله 24 هدفا واستقباله 5 أهداف.

يذكر أن الفريق البافاري تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

ليفاندوفسكي يصنع المجد:

تمكن نجم هجوم بايرن، صاحب الهدف الثالث، من معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بعدما أصبح ثاني لاعب يسجل 9 أهداف خارج ملعب فريقه في موسم واحد من البطولة.

كما وصل إلى 64 هدفا طوال مسيرته بالبطولة، ليقتسم المركز الرابع بين الهدافين التاريخيين مع الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني.

كذلك أنهى النجم صاحب الـ31 عاما صيامه التهديفي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، والذي استمر لـ7 مباريات متتالية، منذ 20 فبراير/شباط 2018.

وبات ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل لفريق ألماني في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال.

خيبة أمل للبلوز:

تعد هذه الهزيمة هي الأكبر لتشيلسي على ملعبه في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

كذلك فإن الفريق اللندني تعرض البلوز لأكبر عدد من الهزائم على أرضه في مختلف المسابقات خلال موسم واحد، منذ موسم 1985-1986، بواقع 8 هزائم (5 في الدوري الإنجليزي و2 في دوري الأبطال و1 في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة).