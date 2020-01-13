“أرسلت لي بلطجية”.. نضال الأحمدية تشن هجوما حاداً على سيرين عبد النور

المستقلة / منى شعلان

شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، هجوما حادا على الفنانة سيرين عبد النور، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث كتبت نضال ، قائلة : “هجم أحدهم الآن يدعى انه من محكمة المطبوعات وهدد شقيقي في بيته بلا أخلاق ليتسلم تبليغا لي من سيرين عبد النور ولما أجابه شقيقي أن عنوان مكتبي معروف رفع صوته وهدد من جديد! هل لسيرين بلطجية ترسلهم إلى بيوتات الناس كيف ذلك وسيرين تعرف مكتبي أكثر من بيتها؟!”.

وقد نشب خلاف بين نضال الأحمدية وسيرين عبد النور ، منذ سنوات ، أدى إلى لجوئهما للقضاء ، حيث أشيعت سيرين ، أن الأحمدية قد نشرت أخبار غير صحيحة بحقها وهو الأمر الذى نفته نضال.

وفى لقاء تليفزيونى للإعلامية نضال الأحمدية ، متحدثة عن خلافها مع سيرين عبد النور، قائلة أنها لاتعرف سبب الدعوى القضائية التى رفعتها عبدالنور بحقها ، وأن هذا الأمر سيعرض الأخيرة إلى ” البهدلة” على حد قولها .

وأضافت الأحمدية أن سيرين إتصلت بها هاتفيا وهي تصرخ وهاجمتها لتخفي تصرفها وغلطها الذي سيدخلها السجن هي وزوجها، وقالت أن ما فعلته سيرين “عملة كبيرة” ويمس شرفها.