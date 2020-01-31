أردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب.. وروسيا تشعر بالقلق

(المستقلة)..هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ بعملية عسكرية “إذا لم يتم حل الوضع في محافظة إدلب السورية بشكل سريع”.

وشدد أردوغان على ان بلاده لا يمكنها التعامل مع تدفق لاجئين جديد، مجددا أقاويل بشأن القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات الجيش السوري.

وكان قد ذكر يوم الأربعاء أن صبر تركيا إزاء الهجمات بدأ ينفد، واتهم روسيا بخرق الاتفاقات التي تهدف لتهدئة الصراع بالمنطقة.

من جهته، رد الكرملين ان روسيا تفي بالتزاماتها “تماما” في إدلب في سوريا، وتشعر بقلق عميق إزاء الهجمات العسكرية هناك.

وكان المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري قال، الخميس، إن طائرات سورية وروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف جيفري في إفادة صحفية أن نحو 700 ألف نازح في شمال غربي سوريا “يتحركون باتجاه الحدود التركية، وهو ما سيثير أزمة دولية”.

وأفادت مصادر محلية وناشطون لـ”سكاي نيوز عربية” أن آلاف المدنيين في مدن وقرى ريف إدلب يغادرون منازلهم باتجاه الحدود السورية-التركية شمالا.

المصدر: سكاي نيوز عربية