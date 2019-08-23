أردوغان يقرر مواصلة التنقيب عن الغاز قبالة قبرص رغم العقوبات الاوربية

(المستقلة)..ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الخميس وبشدة بالعقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة لمواصلتها عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، ووعد أردوغان بمواصلة بلاده التنقيب في هذه المنطقة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في أنقرة ونقله التلفزيون، قال أردوغان “إن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن إجراءات مزعومة لا يضر بنا بقدر ما يضر بنفسه”.

وتابع الرئيس التركي “نواصل نشاطاتنا في مجال التنقيب، وسنواصل ذلك بالعزم نفسه”.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر في منتصف تموز/يوليو الماضي، سلسلة من الإجراءات السياسية والمالية في إطار فرض عقوبات على تركيا لمواصلتها أعمال التنقيب بشكل غير شرعي في المياه االإقليمية القبرصية رغم التحذيرات الأوروبية.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد في هذا الإطار، اقتطاع 145,8 مليون يورو من المبالغ الأوروبية التي يفترض أن تستفيد منها تركيا عام 2020.

وتعتبر أنقرة، أن الموارد الغازية لا بد أن تتوزع بشكل عادل بينها وبين قبرص الأمر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.

وأثارت عمليات التنقيب التركية انتقادات واسعة من قبرص والأتحاد الاوروبي ومصر

ولا تفرض السلطات القبرصية سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين أن القسم الشمالي يقع تحت سلطة الأتراك منذ الاحتلال التركي لهذا القسم عام 1974 كرد على انقلاب عسكري حصل في نيقوسيا.

المصدر: يورونيوز