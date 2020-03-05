أردوغان يعلن وقف إطلاق النار بإدلب

المستقلة /قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس اثر محادثات في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن انقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، محذرا ان بلاده سترد على اي هجوم للجيش السوري.

وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين “عند منتصف ليل (الخميس) (22,00 ت غ) سيبدأ تطبيق وقف إطلاق النار”، مؤكدا السعي مع نظيره الروسي الى جعله “دائما”.

وحذر الرئيس التركي في المقابل ان بلاده تحتفظ “بحق الرد بكل قوتها وفي كل مكان على اي هجوم” تشنه دمشق.

وكان الرئيسان يتحدثان في اعقاب اجتماع بالغ الاهمية استمر ساعات عدة.

واعلن بوتين الذي تحدث قبل اردوغان ان البلدين “توافقا على نص سيكون اساسا صلبا لوضع حد للمعارك في منطقة خفض التصعيد في ادلب”.

الى ذلك، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال تلاوته بيانا مشتركا ان الجيشين الروسي والتركي سيقومان بتسيير دوريات مشتركة على الطريق السريع “ام 4” اعتبارا من 15 اذار، علما بانه محور استراتيجي يعبر منطقة ادلب.

واورد نص الاتفاق الذي اطلعت عليه فرانس برس ان البلدين سيقيمان “ممرا امنيا” بعمق ستة كلم على كل من جانبي الطريق المذكور، ما يعني منطقة عازلة بعرض 12 كلم.

واضاف ان تفاصيل هذه المنطقة ستحددها انقرة وموسكو خلال سبعة ايام.

وعقدت القمة بين بوتين واردوغان بعد تصعيد كبير في ادلب في شمال غرب سوريا في ضوء هجوم للقوات السورية بدأته في كانون الاول/ديسمبر لاسترداد المنطقة من الفصائل المقاتلة والجهادية التي تسيطر عليها والتي تدعم انقرة عددا منها.

وادت هذه المواجهات الى توتر العلاقات بين تركيا وروسيا بعدما عززتا تعاونهما في الملف السوري في الاعوام الاخيرة.

واذ شدد على “عمق العلاقات” بين البلدين، اكد اردوغان الخميس ان تعزيزها في شكل اكبر هو “اقصى ما يطمح اليه”، لافتا الى انه وجه دعوة لبوتين لزيارة تركيا.