أردوغان يعلن السيطرة على مركز مدينة عفرين

(المستقلة)… أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، سيطرة مسلحي “الجيش السوري الحر”، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة إن “أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين”.

وكان أردوغان قد قال أمس السبت، في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بأن “عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة، وأن تحرير مدينة عفرين بات قاب قوسين أو أدنى”.

وتنفذ تركيا، منذ الـ20 من كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي “الجيش السوري الحر”، عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد الكورد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.(النهاية)