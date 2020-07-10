أردوغان يعلن إقامة الصلاة في “آيا صوفيا” يوم 24 تموز

(المستقلة)..اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن “أول صلاة ستقام بمسجد “آيا صوفيا” ستكون يوم 24 تموز”.

وقال اردوغان أن صوفيا أصبح مسجدا بعد 86 عامًا كمتحف، مشيرًا إلى أن “مسجد آيا صوفيا سيكون مفتوحًا للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب”.

وأوضح في كلمة اليوم أن “تركيا تمارس حقا سياديًا في تحويل آيا صوفيا إلى مسجد”، داعيًا “الجميع لاحترام قرار المحكمة العليا بشأن آياصوفيا، ولن أقبل بالتدخل الخارجي بالشأن الداخلي لتركيا”.

ونشر أردوغان على حسابه عبر “تويتر” صورة للمرسوم الرئاسي الذي يقضي بتحويل إدارة شؤون المعلم التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

إشارة إلى أن معلم آيا صوفيا التاريخي بني عام 537 ككنيسة، وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية عام 1453 تم تحويله إلى مسجد، وفي عام 1935 أصبح متحفا.