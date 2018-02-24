أردوغان : سنواصل العملية العسكرية التي أطلقناها في عفرين السورية

(المستقلة)… أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل العملية العسكرية التي أطلقتها في منطقة عفرين السورية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن السيطرة على مساحة تقارب 415 كيلومترا.

وخلال كلمة له أمام اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية بأنقرة، قال الرئيس التركي إن “عملية غصن الزيتون ستتواصل بإستراتيجية جديدة بعد محاصرة مركز عفرين في أقرب وقت وقطع ارتباط الإرهابيين مع الخارج “.

وتوقع الرئيس التركي “تقدما أسرع في عملية غصن الزيتون في المرحلة المقبلة بعد تطهير جنودنا معظم التلال الإستراتيجية في المنطقة من الإرهابيين”، مضيفا: “سيمر هذا الصيف حاميا على التنظيم الإرهابي وداعميه”.

وتابع الرئيس التركي: “سنطّهر مدينة منبج من الإرهابيين أولا، بعدها سنواصل طريقنا دون توقف إلى حين تأمين أمن شرقي الفرات بالكامل”.

وأطلق تركيا في الـ20 من الشهر الماضي عسكرية بالتعاون مع الجيش السوري الحر ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي في منطقة عفرين شمالي سوريا، فيما وصلت إلى المنطقة خلال الأيام الماضية مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري.(النهاية)