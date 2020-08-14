أردوغان: تركيا تبحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

(المستقلة)…قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة قد تسحب سفيرها من أبو ظبي أو تعلق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، رداً على اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل.

وأضاف أردوغان في كلمة له اليوم الجمعة: “طلبنا من وزير خارجيتنا بحث تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أو حتى سحب السفير التركي لأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ولا يمكننا التخلي عن فلسطين”، لأنه “من غير الممكن تقبل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات” على حد قوله.

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إن “الإمارات تبذل جهودا لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتخون القضية الفلسطينية من أجل مصالحها”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس عن إحراز “انتصار خاص للدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط” قبل الانتخابات المقررة بالولايات المتحدة في الثالث من تشرين الثاني، وذلك عندما ساعد في الوساطة في اتفاق بين حليفتيه إسرائيل والإمارات.

واتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية. وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق خطوة ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة التي كانت تعتزمها.

وبعد قليل من إبرام الاتفاق هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كتب ترامب على تويتر: “انفراجة ضخمة”، وقال للصحفيين إنه يجري العمل على اتفاقات أخرى مماثلة في الشرق الأوسط. (النهاية)