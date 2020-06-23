أرجنتيني يعبر المحيط في قارب لوحده  لزيارة والديه

(المستقلة)..استطاع بحار أرجنتيني أن يعبر المحيط الأطلسي باستخدام مركب صغير، لزيارة والديه، وذلك عقب توقف حركة الرحلات الجوية، بسبب الإغلاق إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد عبّر البحار الأرجنتيني خوان مانويل باييستيرو عن سعادته بعدما نجح في عبور المحيط الأطلسي في مركب صغير بمفرده، لزيارة والديه المسنين بعد أن عجز عن السفر إليهم عبر الطيران إلى دياره بسبب جائحة كوفيد-19.

لقد أمضى البحار البالغ 47 عاما 85 يوما منهكا على مركبه الصغير الذي يبلغ طوله تسعة أمتار، حتى وصل أخيرا إلى مسقط رأسه مار ديلا بلاتا في الأرجنتين، بعد أن قطع مسافة 12 ألف كيلومتر.

خضع باييستيرو لدى وصوله لفحص كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، وبذلك تمكَّن من النزول إلى اليابسة لرؤية والدته نيلدا البالغة 82 عاما، ووالده كارلوس الذي يناهز عمره التسعين.

لقد عبر باييستيرو عن سعادته قائلاً: “حققت ما كنت أسعى إليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولقد اضطررت لذلك لأكون مع عائلتي، ولهذا السبب أتيت”.

وكان باييستيرو يأمل بالوصول إلى الأرجنتين في 15 مايو للاحتفال بعيد ميلاد والده التسعين، لكنه عجز عن ذلك إلا أنه تمكن من الاحتفال بعيد الأب مع عائلته.

وخطط باييستيرو الذي يعمل في إسبانيا لرحلته بمفرده بعد أن ألغيت الرحلات الجوية إلى الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقد وصف رحلته الطويلة قائلا إنه كان يدرك أن “الناس يموتون يوميا بالآلاف في حين كنت في وسط الطبيعة، كنت أرى الحيتان والدلافين فيما البشرية تمر بهذه المحنة”.

أما والد باييستيرو فقد صرح : “بعد أن انقطعت أخباره عن العائلة لـ54 يوما، كنا ندرك أنه سيأتي، ولم تساورنا الشكوك بأنه سيصل إلى مار ديل بلاتا ليكون مع الأهل”.

ويرسو مركب باييستيرو “سكوا” الآن في نادي مار ديل بلاتا البحري، حيث أن البحار الأرجنتيني لا يخطط للسفر أو العودة قريبا.