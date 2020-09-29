أرتيتا مدرب ارسنال : ليفربول سيطر على المُباراة بالكامل

المستقلة / – أكد المُدير الفني الإسباني ميكل أرتيتا، مُدرب فريق أرسنال، على أن فريق ليفربول كان الطرف المُتسيد خلال المواجهة التي جمعتهما في الدوري الإنجليزي.

وأشاد أرتيتا بأداء ليفربول الذي قادهم لفوز مُثير بثلاثة أهدافٍ لهدف، قائلاً :”لقد سيطروا على كل جوانب المُباراة”.

وقال المُدرب الإسباني للجانرز، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية، :”التقدم في المُباراة وضعنا في موقف قوي للغاية لكي نؤمن بأننا قادرين على الحصول على شيء من المُباراة”.

وتابع أرتيتا حديثه قائلاً :”في الشوط الثاني صححنا بعض الأشياء، كنا أفضل كثيراً، كانت لدينا بعض المشكلات، وسنحت لنا الفرصة الأفضل في المُباراة، وعندما تأتي إلى أنفيلد فإنك لن تحصل على 10 فرص”.

وأشار أرتيتا لفرصتي لاكازيت الضائعتين في الشوط الثاني قائلاً :”عندما تكون في موقف واحد ضد واحد أمام حارس المرمى عليك التسجيل إذا أردت أن تحصل على شيء من المُباراة”.

ثلاثية الريدز سجلها كل من ساديو ماني وأندي روبرتسون وديوجو جوتا، فيما سجل هدف أرسنال الوحيد ألكساندر لاكازيت.