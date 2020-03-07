أربيل تغلق مراكز التجميل والبارات والحدائق العامة والمولات

( المستقلة) ….. قررت محافظة اربيل يوم السبت ضمن اطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا اغلاق عدد من الاماكن التي تشهد تجمعات سكنية بشكل مؤقت.

واصدرت المحافظة اليوم بيانا تضمنت القرارات الاتية:

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1-اغلاق صالونات النساء ومراكز التجميل كافة، وكذلك الاماكن التي يتم فيها احتساء المشروبات الكحولية (البار).

2- اغلاق ملاهي الاطفال في المجمعات كافة والحدائق العامة ومراكز التسوق (المولات).

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد المصادف 8/3/2020 ولغاية 1/4/2020.

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