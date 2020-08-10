أربعة وزراء بالحكومة يفصحون عن ذممهم المالية للعام 2020 بعد الكاظمي

(المستقلة)… كشفت هيئة النزاهة عن إفصاح وزراء الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والتربية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء عن ذممهم الماليَّة للعام 2020.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إنها تلقت استمارة كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير الداخلية عثمان علي فرهود.

وأوضحت إنها تلقت أيضاً استمارات كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ووزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، ووزير التربية علي حميد مخلف.

وأشارت الدائرة إلى تلقيها استمارة كشف الذمة المالية لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي حمادي للعام الجاري.

وأعلنت هيئة النزاهة امس الاحد عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن ذمته الماليَّة للعام 2020.(النهاية)