أربعة أحكام بالإعدام شنقاً بحق مدان نحر أربعة من أفراد عائلته

(المستقلة)… أصدرت محكمة جنايات الرصافة اليوم الاحد أربعة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان اقدم على نحر أربعة من أفراد عائلته.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقه (المستقلة) اليوم إن “محكمة جنايات الرصافة نظرت قضية مدان بقتل زوجته واطفاله الثلاثة نحراً في منطقة الزعفرانية في العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “المحكمة وبعد توفر الأدلة ضد المدان أصدرت أربعة احكام بالإعدام شنقا حتى الموت عن كل جريمة قتل ارتكبها”، لافتا إلى أن “الاحكام جاءت استنادا إلى أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، وهو حكم ابتدائي قابل للتمييز”.(النهاية)