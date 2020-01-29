أرباح “سابك” السعودية تهبط 74 بالمئة في 2019

المستقلة/ تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، بنسبة 73.8 بالمئة خلال 2019، على أساس سنوي، إلى 5.63 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).

وذكرت أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببت في ضغوطات على الأسواق العالمية في مجال البتروكيماويات، وبالتالي أثرت على الأسعار.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، إن صافي أرباحها في 2018، بلغ 21.52 مليار ريال (5.738 مليارات دولار).

وأرجعت الشركة المملوكة بحصة أغلبية إلى شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تراجع الأرباح الحاد إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

كما أرجعت هبوط الأرباح إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 746.6 مليون دولار، بلغت حصة سابك منها 346.6 مليون دولار، وفي قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG) بقيمة 400 مليون دولار.

وفي الربع الأخير 2019، سجلت الشركة المصنفة كرابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، صافي خسارة بقيمة 720 مليون ريال (191.9 مليون دولار).

وتحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الأخير 2019، مقارنة مع صافي ربح قيمته 3.22 مليارات ريال (858.6 مليون دولار) في الربع المماثل من 2018.

وتوقعت الشركة اليوم، تباطؤ أنشطتها التشغيلية في 2020، بعد أن “فرض إضافة طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة والصين ضغوطا على الهوامش”.