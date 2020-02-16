“أرامكو” يقود بورصة السعودية لأدنى مستوى بشهرين ونصف

المستقلة / هبطت البورصة السعودية، في نهاية تداولات الأحد، لأدنى مستوى في شهرين ونصف، بدفع من غالبية الأسهم المتداولة وفي مقدمتها سهمي “أرامكو” و”سابك”.

ونزل المؤشر العام للسوق السعودي، بنسبة 0.5 بالمئة عند 7837 نقطة، بدفع من قطاع الطاقة الذي هبط 1.1 بالمئة، وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95 بالمئة، وبلغت خسائر قطاع البنوك 0.34 بالمئة.

وأغلق سهم عملاق النفط السعودي “أرامكو” على تراجع أيضا بنسبة 1 بالمئة، عند 32.80 ريالا، مقابل 38.70 ريالا التي سجلها في ثاني أيام التداول في سوق الأسهم السعوديةفي 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وهبط سهم “سابك” أكثر من 1 بالمئة مسجلا أدنى إغلاق في نحو 3 سنوات ونصف، فيما شملت الخسائر 18 قطاعا.

وتراجعت قيم التداول إلى 2.61 مليار ريال (أقل سيولة منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، مقابل 4.07 مليار ريال بالجلسة السابقة، بكمية تداول بلغا 121.36 مليون سهم، مقابل 188.56 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وانخفضت البورصة السعودية منذ بداية العام 2020 بنسبة 6.6 بالمئة، مقارنة بنهاية 2019.