أرامكو تغير سعر البنزين اليوم في السعودية

أرامكو تغير سعر البنزين اليوم في السعودية

المستقلة / السعودية …. أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم السبت عن أسعار البنزين الجديدة لشهر اكتوبر الحالي في المملكة العربية السعودية.

حيث ذكرت شركة أرامكو أنه سيتم بدء العمل بالاسعار الجديدة بدءاً من يوم غد الاحد الموافق 11/10/2020.

ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

يذكر ان شركة أرامكو كانت قد أعلنت الشهر الماضي، أسعار البنزين لشهر سبتمبر، حيث كانت كالاتي:

أسعار البنزين 91: 1.47 ريال،

بنزين95: 1.63 ريال،

سعرالديزل: 0.52 ريال،

فيما تم تحديد سعر الكيروسين بـ0.70 ريال، وحدد سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال للتر.