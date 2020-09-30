أذربيجان  تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية في ناغورني قره باغ

المستقلة.. أعلنت باكو اليوم، الأربعاء، عزمها على مواصلة الحملة العسكرية في ناغورني قره باغ، واصفة إياها بالشرعية، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية في أذربيجان.

وتدعم يريفان الإقليم الانفصالي وذكرت فرانس برس نقلاً عن مسؤول أذري في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قوله “طالما أننا لا نرى بوضوح القوات الأرمنية تغادر الأراضي الأذرية، فسنواصل عمليتنا العسكرية الشرعية”.

وأضاف المسؤول أن أذربيجان تقول إنها عازمة على “القتال حتى انسحاب “الأرمن” من الإقليم”.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الأربعاء أن فكرة إجراء محادثات مع أذربيجان تحت إشراف روسيا سابقة لأوانها، وذلك في اليوم الرابع من المواجهات الدامية في ناغورني قره باغ.

المصدر: يورونيوز